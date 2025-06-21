Üyelerin yoğun katılım sağladığı toplantıda, sektörün mevcut durumu masaya yatırılırken, geleceğe dair önemli kararlar alındı.

Genel kurulda, 2024 yılına ait mali tablolar, gelir-gider dengesi ve yapılan harcamalar detaylı şekilde üyelerle paylaşıldı. 2025 yılına yönelik bütçe planlaması ve finansal projeksiyonlar ise görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Kooperatif Başkanı Orhan Ceylan, şeffaflık ve katılımcılık vurgusu yaptı. Ceylan, “Üyelerimizin katkılarıyla yürüttüğümüz bu süreçte, kooperatifimizin sadece bugünü değil, yarını için de sağlam adımlar atıyoruz. Amacımız, İnegöl halkına daha güvenli, konforlu ve kaliteli ulaşım hizmeti sunarken aynı zamanda üyelerimizin emeğini ve alın terini korumaktır” dedi.

Toplantıda ayrıca sektörel gelişmeler, teknolojik yenilikler ve kooperatifin dijital dönüşüm süreci değerlendirildi. İNSERKOOP’un yeni taşımacılık projeleri ve hizmet ağını genişletme yönündeki hedefleri de üyelerle paylaşıldı.

KONGRE TARİHİ ERTELENDİ

Mali genel kurulda, kooperatifin kongre tarihiyle ilgili de görüş alışverişi yapıldı. Ancak ortak bir karara varılamaması nedeniyle kongre oy birliğiyle ileri bir tarihe ertelendi.