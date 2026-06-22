Gram altın alışta 6 bin 301 TL, satışta ise 6 bin 374 TL seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 10 bin 342 TL, satış fiyatı ise 10 bin 429 TL olarak belirlendi. Eski çeyrek altında satış fiyatı 10 bin 398 TL seviyesinde yer aldı.

Yarım altın alışta 20 bin 666 TL, satışta 20 bin 827 TL seviyesinden işlem görürken, tam altın ise alışta 41 bin 230 TL, satışta 41 bin 559 TL oldu.

22 ayar altında satış fiyatı 6 bin 018 TL, 14 ayar altında ise satış fiyatı 4 bin 631 TL olarak listelendi.