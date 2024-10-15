Bu anlaşma, Bank Audi liderliğindeki hissedar konsorsiyumu ile gerçekleştirildi.

Odeabank tarafından yapılan açıklamada, ADQ'nun 2018 yılında Abu Dabi Hükümeti'nin stratejik ortağı olarak kurulan bir yatırım ve holding şirketi olduğu belirtilirken, anlaşmanın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Rekabet Kurumu onaylarına tabi olduğu ifade edildi.

Anlaşma çerçevesinde, Bank Audi %76.419, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası %8.009, Uluslararası Finans Kurumu %6.362, IFC FIG Investment Company S.a.r.l %3.426 ve Mohammad Hassan Zeidan %1.780 oranındaki hisselerini ADQ'ya devredecek. Yasal izin süreçlerine dair gelişmelerle ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı kaydedildi.