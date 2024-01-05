14’üncü kez düzenlenen ODMD Gladyatör Ödülleri’ne ‘Perakendenin Fijital Dönüşümü’ ile katılan Mercedes-Benz, ‘Yılın Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla düzenlediği 14. ODMD Satış ve İletişim Ödülleri, 2023 Gladyatörleri, İstanbul’da gerçekleştirilen tören ile sahiplerini buldu. Gecede 20 dalda otomotivin 2023’teki en önemli marka ve etkinlikleri açıklandı.

Mercedes-Benz Otomotiv, mayıs ayında devreye aldığı yeni satış modelini kapsayan ‘Perakendenin Fijital Dönüşümü’ projesiyle ‘Yılın Jüri Özel Ödülü’nü kazandı. Şirket adına ödülü, Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli aldı.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, fijital satış sistemini Mercedes-Benz dünyasında ilk uygulayan ülkelerden biri olduklarının altını çizerek, “Olağanüstü şartlar ve rekor satışın damga vurduğu bir yılda devreye aldığımız fijital satış modelimizin sektörün çatı kuruluşu ODMD ve değerli paydaşlarımız tarafından ödüllendirildiğini görmek stratejimizin ne kadar doğru olduğunu da gösteriyor. Her zaman öncü markalardan biri olarak hem teknolojimiz hem de müşteri deneyimi odağımızla otomotiv sektöründeki değişimi yönlendirmeye devam edeceğiz” dedi.