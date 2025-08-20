2024 yılına ilişkin vergi rekortmenleri listesi paylaşıldı.

2024 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde zirve, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a ait oldu. Bayraktar’ı ikinci sırada, aynı şirketin genel müdürlüğünü yürüten kardeşi Haluk Bayraktar takip etti. Listenin dördüncü sırasında ise iş dünyasının köklü isimlerinden, Koç Holding Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

Bursa'da Bir Firma Listede

2024 yılı kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde Bursa’dan sadece Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. yer aldı. 1 milyar 127 milyon 284 bin TL vergi ödeyen şirket, Türkiye genelindeki sıralamada 81. sırada kendine yer buldu.

Türkiye genelinde 2024 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 274 bin 288 TL matrah beyanında bulunurken, bu matrah üzerinden ortalama 81 bin 526 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.