Eğitimci-Yazar Faruk Yıldız’ın yeni romanı “Musibet”, raflarda yerini aldı.

Genç Kalemler Hikaye Yarışması ve Mostar Tarihi Roman Yarışmasında aldığı ödüllerin ardından çeşitli alanlarda yazmayı sürdüren Faruk Yıldız, ilk kitabı Evvel Zaman İhtilali’nin ardından çocuk romanları ’Gizemli Yaprağın Peşinde’ ve ’Robi Çıldırdı’ ile edebiyat severlerin karşısına çıkmıştı. Genç yazar, bu kez ise yeni romanı ‘Musibet’i okuyucularının beğenisine sundu.

Okuyucuları sıra dışı bir kahramanın gözünden dünya ve ötesine bir yolculuğa çıkaran Musibet, insan ruhunun ve aklının derinliklerinde iyi ve kötünün, hayal ve gerçeğin, aşk ve nefretin tam ortasında kalmış bir hakikati arama hikâyesini konu ediniyor.

Kitap, okuyuculara Anadolu’nun kadim ve puslu vakitlerinde dergâhlardan saraylara, dağlardan denizlere uzanan büyüleyici, şaşırtıcı ve nefes kesici bir macera vadediyor.

Okuyucularıyla bir araya geldi

Öte yandan, 16 Aralık Cumartesi günü Giresun Bulancak Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda söyleşiye katılan ve ‘Robi Çıldırdı’ kitabıyla ilgili öğrencilerin sorularını yanıtlayan Faruk Yıldız, 17 Aralık Pazar günü ise Giresun Kitap Fuarı’nda takipçileriyle bir araya geldi ve kitaplarını imzaladı.