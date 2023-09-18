İstanbul'da yaşayan bir baba, eski eşinin 5 yaşındaki oğlunu Malatya'daki bir masaj salonuna getirdiğini öğrenince öfke ve endişe dolu bir yolculuğa çıktı. Malatya'ya varan bu öfkeli baba, çocuğunun taciz edildiği iddiasıyla masaj salonuna baskın yaptı.

Olay, Battalgazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir adam bir süre önce eşiyle boşandı. Velayetin annede olduğu kararı sonucu 5 yaşındaki çocuğuyla Malatya'ya taşındı. Çocuk ve anne, Malatya'da yaşamlarına devam ederken baba İstanbul'da kalmıştı. Baba, eski eşinin masaj salonunda çalıştığını ve çocuğunu yanına götürdüğü haberini alınca büyük bir öfke patlaması yaşadı.

Çocuğunun masaj salonunda taciz edildiğini iddia eden baba, hemen İstanbul'dan yola çıkarak Hamidiye Mahallesi'ndeki masaj salonuna geldi. Öfkeli baba, camları kırarak ve çerçeveleri yerle bir ederek içeri girdi. Salon içerisinde çocuğunu arayan ve "silahımı getirin" gibi bağırışlarla kendini ifade eden baba, salonu adeta bir savaş alanına çevirdi. Daha sonra dışarıya çıkarak salona taş atmaya başladı.

Bu olayın ardından güvenlik güçleri olay yerine çağrıldı ve durumu kontrol altına aldı. Baba, bu olayın sonucunda gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Çocuğun durumuyla ilgili de ilgili makamlarca inceleme yapılacak.