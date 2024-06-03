Gebze’de üniversite hayali olan gençler sınava Güzide Gençlik Merkezi’nde hazırlanıyor.

Gebze Belediyesi tarafından hayata geçirilen Güzide Gençlik Merkezi’nde eğitim ve kültür faaliyetleri devam ediyor. Akademi, sanat, sağlık, spor, müzik, teknoloji, aile ve değerler gibi farklı alanlarda öğrencilere yönelik alanında uzman kişilerin destek verdiği Güzide Gençlik Merkezi’nde gençler sınava da hazırlanıyor.

Merkezi ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gençlere sınavda başarılar diledi.