Yalova Belediyesi ‘Yürüyen Köşk Kültür Sanat Etkinlikleri’ çerçevesinde yer alan çocuk etkinlikleri öğrencilerin yarı yıl tatilinde hız kesmeden devam ediyor.

Sömestr tatili dolayısıyla Yalova Belediyesi tarafından 22-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan atölyelerde 5 ile 12 yaş arasında ki çocuklar günde 4 seans olmak üzere gönüllerince öğrenerek, eğlenerek hünerlerini sergileyecek.

Yalova Belediyesi Çocuk Tiyatrosu’nda ki atölyeler 11:00-13:00-15:00 ve 17:00 saatlerinde gerçekleşecek. Atölyelere başvurular 0 226 813 50 90 numaradan yapılabilecek.

22 Ocak Pazartesi: Çim Adam Atölyesi

23 Ocak Salı: Karagöz Hacivat Anahtarlık Atölyesi

24 Ocak Çarşamba: Mandala Atölyesi

25 Ocak Perşembe: Kaşık Kukla Atölyesi

26 Ocak Cuma: Takı Tasarım Atölyesi