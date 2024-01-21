Yalova Belediyesi ‘Yürüyen Köşk Kültür Sanat Etkinlikleri’ çerçevesinde yer alan çocuk etkinlikleri öğrencilerin yarı yıl tatilinde hız kesmeden devam ediyor.
Sömestr tatili dolayısıyla Yalova Belediyesi tarafından 22-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan atölyelerde 5 ile 12 yaş arasında ki çocuklar günde 4 seans olmak üzere gönüllerince öğrenerek, eğlenerek hünerlerini sergileyecek.
Yalova Belediyesi Çocuk Tiyatrosu’nda ki atölyeler 11:00-13:00-15:00 ve 17:00 saatlerinde gerçekleşecek. Atölyelere başvurular 0 226 813 50 90 numaradan yapılabilecek.
22 Ocak Pazartesi: Çim Adam Atölyesi
23 Ocak Salı: Karagöz Hacivat Anahtarlık Atölyesi
24 Ocak Çarşamba: Mandala Atölyesi
25 Ocak Perşembe: Kaşık Kukla Atölyesi
26 Ocak Cuma: Takı Tasarım Atölyesi