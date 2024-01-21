Gazeteci İsmail Saymaz canlı yayında, emekliler için sevindirici bir haber verdi. Emeklilere belirli bir tarihte ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek.

Geçen günlerde, emekli vatandaşın alacağı en düşük ücretin 10 bin TL olarak belirlenmesi emeklileri hayal kırıklığına uğrattı.

En düşük ücretin 10 bin TL olarak belirlenmesi emeklilerin maaşlarının açlık sınırının altında kalacak olmasıyla ilgili bir endişe yarattı.

Emekliler, sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili çeşitli eleştiriler yaparak gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor.

Gelişmeler doğrultusunda, emekli maaşlarına bir iyileştirme veya ikramiye konusunda bir ek düzenlemenin gündemde olduğu ifade ediliyor. Bazı uzmanlar, emeklilerin tepkisi ve talepleri doğrultusunda bu yönde adımlar atılacağını belirtiyor.

Gazeteci İsmail Saymaz, düzenlemenin ne zaman yapılacağını belirterek şu şekilde konuştu: “Ramazan Bayramı öncesinde, emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılacağını duyuracaklar. Bu adım, emeklilere kısa vadeli bir rahatlama sağlamayı amaçlayan bir hamle olacak. Ancak, aslında maaş düzenlemesi yapmak yerine, bir tür göz boyamacılık olarak değerlendirilecek ve temel sorunları çözmeye yönelik bir adım olmayacak”