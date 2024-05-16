Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği müzik eğitim çalışmalarına katılan öğrenciler, sergiledikleri performans ile alkış topladı.

Nilüfer Belediyesi’nin 2001 yılında başlattığı müzik eğitim çalışmalarının 2023-2024 eğitim dönemini tamamlayan öğrenciler, hünerlerini sergiledi. Keman ve piyano sınıfında yer alan farklı yaş gruplarından 50 öğrenci, Uğur Mumcu Sahnesi’nde konser verdi. İzleyenlerden tam not alan öğrencilerin aileleri de onların heyecanına ortak oldu.

Konsere Başkan Şadi Özdemir adına katılan Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan Ceyhan öğrencileri kutladı. Eğitmenler Noyan Kaptan ve Kardelen Ekin Özdemir’e teşekkür eden Ceyhan, sanata olan katkılarının devam edeceğini ifade etti.

Çeşitli branşlarda 2023-2024 eğitim dönemine katılan öğrencilerin yılsonu konserleri devam edecek.