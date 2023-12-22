İzmit Belediyesi Çınar Akademi LGS hazırlık kursları Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde de başlıyor.

İzmit Belediyesi Çınar Akademi, öğrenciler için 7 ayrı mahallede LGS hazırlık kursları hayata geçirdi. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla kurulan Çınar Akademi, liseye hazırlanan öğrencilere Topçular Mahallesi, Tavşantepe Mahallesi Muhtarlığı, Körfez Mahallesi Muhtarlığı, Sanayi Mahallesi Muhtarlığı, Gültepe Mahallesi, İZGİM, Akpınar Gençlik Merkezi ve Şehit Ramazan Kültür Merkezinde eğitim veriyor.

İzmit Belediyesi Çınar Akademi uzman eğitim kadrosu, LGS’ye hazırlanan 7. ve 8. sınıf öğrencilerine Türkçe ve matematik konu anlatımı yaparak öğrencilerle soru çözümü gerçekleştiriliyor. Kuruçeşme Yaşam Merkezinde de başlayacak olan kursta dersler her çarşamba günü 17.00 - 19.00 saatleri arasında yapılacak. LGS hazırlık kursuna 21 Aralık - 2 Ocak tarihleri arasında Çınar Akademi hizmet binası, mahalle muhtarlığı veya Kuruçeşme Yaşam Merkezinden başvuru yapılabilecek.