Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile öğrenciler için bir araya geldi.

Başkan V. Subaşı ile Rektör Prof. Dr. Beydemir’e Rektör Yardımcısı Cenk Karakurt ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Özgür Özcan eşlik etti. Üniversitede gerçekleşen görüşmede Başkan V. Subaşı Bilecik’te üniversite okuyan ve yeni gelecek olan öğrencilere yönelik projeleri sundu. Yeni akademik yılda öğrenciler için çok daha fazla projenin faaliyete geçirileceğini belirtti. Öğrencilerin daha fazla imkana erişmesini sağlayan Başkan V. Subaşı ‘’Yeni akademik yıla girerken şehrimizde üniversite okuyan ve okuyacak öğrencilerimize yönelik çok güzel projeler sizleri bekliyor gençler’’ sözlerinde bulundu.