Balıkesir Öğretmen Akademileri kapsamında düzenlenen etkinlikler, öğretmenlerin sanatsal ve mesleki gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Balıkesir 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Müzik Temelli İfade ve Kolaj Uygulaması' atölyesi, katılımcılara sanatın farklı disiplinlerini bir arada deneyimleme fırsatı sundu.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Esra Bülte'nin rehberliğinde gerçekleştirilen atölyede, müzik ve görsel sanatlar etkileyici bir bütünlük içerisinde buluşturuldu. Etkinlik boyunca katılımcılar, müziğin ritmi ve duygusallıkları ilham alarak kolaj çalışmaları gerçekleştirdi. Nota nota yayılan ezgiler, renklerin ve dokuların diliyle yeniden yorumlanarak özgün sanat eserlerine dönüştü.

Atölye süresince öğretmenler, dünyalarını sanatsal üretimle ifade etme imkânı bulurken; parça-bütün ilişkisi üzerinden kurgulanan kolaj çalışmalarıyla eserlerini ortaya koydu. Her bir eser, müziğin katılımcılarda uyandırdığı duyguların görsel bir yansıması olarak dikkat çekti.

Sanatın birleştirici ve dönüştürücü gücünü ön plana çıkaran etkinlikte, Esra Bülte'nin ilham verici anlatımı ve yönlendirmeleri, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Ortaya çıkan çalışmalar, öğretmenlerin estetik bakış açısını ve sanatsal ifade becerilerini güçlendiren nitelikte oldu.