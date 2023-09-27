Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Öğretmenlik Uygulaması iş birliği protokolü imzalandı.

BŞEÜ rektörlük binasından Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ’Öğretmenlik Uygulaması’ iş birliği protokolünün imzaları atıldı. İmzalanan protokol; uygulama öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını ve öğrenim süresince kazandıkları bilgi, beceri, tutum ve davranışları gerçek bir eğitim-öğretim ortamı içerisinde kullanabilme yeterliliği kazanmalarını sağlayacak uygulama çalışmalarını içerdiği belirtildi.