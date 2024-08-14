Geçtiğimiz günlerde ikinci kitabı Eskimeyen Yazılar’ı okuyucuları ile buluşturan Gazeteci-Yazar Yüksel Ercan Edremit Kitap fuarında kitaplarını imzalayacak.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir’e bağlı Edremit belediyesi tarafından organizasyonu yapılan 6.Kitap fuarına yüzlerce yazar-sanatçı ve düşünür ile birlikte Gazeteci-Yazar Yüksel Ercan’da katılacak.

ANAYURT YAYINLARI BÜNYESİNDE

Geçtiğimiz yıllarda ANAYURT yayınlarından çıkan ve ikinci baskısını yapan “Köşedeki Hayat” isimli kitabından sonra “Eskimeyen Yazılar” isimli kitabını da okuyucuları ile buluşturan Gazeteci-Yazar Yüksel Ercan 20 Ağustos Salı günü saat 20.00’de iki kitabını da okuyucuları için imzalayacak.

300 KATILIMCI 60 YAYINEVİ

7 gün sürecek olan Edremit Kitap Fuarı’na yazar, şair, gazeteci, akademisyen, yerel yönetici yaklaşık 300 kişinin ve 60 yayınevinin katılması planlanıyor

19-25 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA

“Kitap Ölmez Ağacın Gölgesinde Yaşıyor!” sloganı ile Edremit Kitap Fuarı’nın Altıncısı bu yıl 19-25 Ağustos tarihleri arasında Edremit Altınkum Fuar Alanı’nda yapılacak.

Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğinde yapılacak ve 7 gün sürecek olan Edremit Kitap Fuarı’na yazar, şair, gazeteci, akademisyen, yerel yönetici yaklaşık 300 kişinin ve 60 yayınevinin katılması planlanıyor

AKIN:KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKIYORUZ

6.Edremit Kitap Fuarı ile ilgili açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Göreve geldiğimiz de Balıkesir’in bir fuarlar ve festivaller kenti olmasını hedeflediğimizi açıklamıştık. Bu nedenle Türkiye’nin önemli kitap fuarları arasında yer alan Edremit Kitap Fuarı’na özel önem veriyoruz. Tarımda, turizmde öncü olan Balıkesir, kültürde de öncü olacak bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Bu fuar, yalnızca kitaba sahip çıkma anlamına gelmeyecek aynı zamanda Kaz Dağları’na, doğamıza, tarihimize ve turizmimize sahip çıkmak anlamına da gelecek” dedi.

ERTAŞ: AYDINLANMA IŞIĞI EDREMİT’TEN YAYILIYOR

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ise yaptığı açıklamada “2017’de ilk fuarı yaptığımız dönemde aydınlanma ışığının Edremit’ten bütün ülkemize yayılmasını hedeflemiştik. Yeniden göreve geldiğimiz bu yıl bu hedefimizi daha da güçlü kılmak için kolları sıvadık. Bir kez daha ölmez ağaç olan zeytinin gölgesinde kitabı yaşatırken, barışı ve yan yana yaşama kültürünü de büyüteceğiz” dedi.

KİTAP FUARI 19 AĞUSTOS’TA KAPILARINI AÇIYOR

19 Ağustos Pazartesi günü saat 19:00’da Edremit Altınkum Fuar Alanı’nda açılış töreni ile başlayacak olan fuar, 7 gün sürecek ve 25 Ağustos Pazar akşamı sona erecek.