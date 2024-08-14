İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi (OIC-AC) uluslararası uyuşmazlıklar için arabuluculuk kurallarını belirledi. Onaylanan arabuluculuk kuralları ile yatırımcı-devlet ve ticari uyuşmazlık çözümünde etkin bir dönüşüm sağlanması hedefleniyorANKARA (İGFA) - İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi (OIC-AC) yatırımcı-devlet ve ticari uyuşmazlık çözümünde etkin bir dönüşüm sağlayacak arabuluculuk kurallarını belirledi. OIC-AC Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında TOBB İkiz Kuleler’de yapılan OIC-AC Yönetim Kurulu Toplantısı’nda oy birliği ile kabul edilen kurallar, uluslararası uyuşmazlıklar için çözüm geliştirme anlamında önemli bir adım olarak görülüyor.



Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen OIC-AC Yönetim Kurulu Toplantısı’na; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Yousef Khalawi, Yönetim Kurulu Üyeleri Adil Sani Konukoğlu, Dr. İbrahim Nihat Bayar, Mohamed Ridza Bin Mohamed Abdulla, Dr. Fayyad Melfi Aqil Al-Qudah katıldı.



-Arabuluculuğa teşvik



Yeni onaylanan arabuluculuk kuralları ile OIC-AC küresel arabuluculuk uygulamaları için yeni bir standart belirlendi. Hükümler, uzlaşma anlaşmalarının sınır ötesi uygulanabilirliğini artırıyor. Bu gelişmenin daha fazla sayıda tarafı, uyuşmazlıkları dostane şekilde çözmenin bir yolu olarak arabuluculuğa teşvik etmesi bekleniyor.



Ekim 2023'te OIC-AC Tahkim Kuralları’nın yayımlanmasının ardından gelen bu kararın, OIC-AC'nin tahkim ve arabuluculuk için kapsamlı bir yasal altyapı kurma taahhüdünü daha da pekiştirdiğine işaret edildi. Yeni onaylanan arabuluculuk kurallarının mevcut tahkim kurallarını tamamlaması ve uluslararası uyuşmazlık çözümü için tutarlı ve etkili bir sistem oluşturması bekleniyor.



-Hakem listesi ile çok sayıda seçenek



OIC-AC Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, arabuluculuk kuralları'na ek olarak, toplantıda kapsamlı bir hakem listesi de gündeme geldi. OIC üye ülkelerinin çoğundan uzmanları ve diğer önde gelen hakemleri kapsayan bu liste, OIC-AC'nin tahkim alanında çeşitliliğe ve kapsayıcılığa olan bağlılığının bir göstergesi olarak görülüyor. Liste, talep üzerine kolayca temin edilebilmekte ve taraflara adil ve tarafsız tahkim süreçlerini garantilemek için çok sayıda seçenek sunmakta.



OIC-AC Yönetim Kurulu Toplantısı’nın ardından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “OIC-AC'nin çabaları, uluslararası uyuşmazlıkların karmaşıklıklarına dair derin bir anlayışı ve adalet ve tarafsızlık iklimini teşvik etmeye kararlı bir bağlılığı yansıtmakta. OIC-AC, sağlam araçlar ve kaynaklar sunarak yalnızca uyuşmazlık çözümünün etkinliğini artırmakla kalmamakta, aynı zamanda uluslararası ticaret ve alışveriş için olmazsa olmaz olan istikrar ve öngörülebilirliğe de katkıda bulunuyor. OIC-AC yatırımcı-devlet uyuşmazlık çözümü ve uluslararası ticari uyuşmazlık çözümü alanında yenilik yapmaya ve liderlik etmeye devam ederken, uluslararası ticaret ilişkilerinde adalet arayanlar için bir umut ışığı olmaya devam ediyor. Arabuluculuk Kuralları bir dizi kılavuzdan daha fazlası olup; küresel ticari ilişkiler için daha uyumlu bir geleceğin vaadi durumunda.”



Kaynak: igf