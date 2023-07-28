İnegölspor, Amed Sportif Faaliyetler takımından İnegölspor’un eski oyuncusu Okan Deniz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Mehmet Çalık, şunları söyledi

“Dış transfer çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bugün Amed Sportif Faaliyetler takımından camiamızın yakından tanıdığı eski oyuncumuz Okan Deniz ile 2 yıllık anlaşma sağladık. Okan kardeşimize yuvana tekrar hoş geldin diyoruz. İnşallah hep beraber güzel bir sezon geçireceğiz. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum. Şuanda görüşme halinde olduğumuz birkaç oyuncu daha var. Anlaşma tamamlandığında oyuncularımızı kamuoyu ile paylaşacağız.”



Okan Deniz ise yeniden İnegölspor’a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, “İnegölspor’da güzel günlerim oldu. İnşallah geçmişte olduğundan daha güzel günler yaşayacağız. Gerçekten çok güzel bir kadro kurulmuş. Bu kadronun bir parçası olduğum için çok mutluyum. İnşallah sezon sunu hedeflediğimiz başarılara ulaşırız. Transferimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim.”ifadelerini kullandı.