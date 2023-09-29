Körfez’de okul bahçelerinde bulunan ve tespiti yapılan hastalıklı ağaçlar ilaçlanarak daha sağlıklı hale getiriliyor.

Körfez Belediyesi tarafından ilçe genelinde okul bahçelerinde bulunan ve tespiti yapılan hastalıklı ağaçlar ilaçlanarak daha sağlıklı hale getiriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde ilçe genelindeki okul içerisinde bulunan ağaçlar tek tek değerlendirildi.

Zararlı böceklerin bulunduğu ve sağlıksız durumdaki ağaçlar tek tek tespit edildi ve ekip oluşturuldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekip, çalışmalarını yürütürken, öğrencilerin okul içerisinde olmadığı dilimlerde son olarak Mimar Sinan İlkokulu’nun bahçesinde ilaçlama gerçekleştirildi.