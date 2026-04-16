Şanlıurfa’da salı günü meydana gelen okul saldırısının ardından bu kez Kahramanmaraş’ta bir ortaokuldan silah sesleri yükseldi. Arka arkaya yaşanan iki olayda 1 öğretmen ile 8 öğrenci hayatını kaybederken, yaralı sayısı 33 olarak açıklandı.

İlk olay 14 Nisan’da Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşandı. Silahlı saldırıda aralarında 4 öğretmen ve 10 öğrencinin bulunduğu toplam 16 kişi yaralandı. Tüm ülkede endişeye neden olan bu olayın üzerinden henüz 24 saat geçmeden benzer bir saldırı haberi bu kez Kahramanmaraş’tan geldi.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda öğrenim gören 8’inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, emekli emniyet müdürü olan babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle okula gelerek saldırı düzenledi. İki sınıfın hedef alındığı olayda matematik öğretmeni Ayla Kara ile 8 öğrenci yaşamını yitirirken, 17 kişi de yaralandı.

Peş peşe yaşanan saldırıların ardından emniyet ekipleri saldırganların geçmişine yönelik kapsamlı bir inceleme başlattı. Yapılan ilk değerlendirmelerde iki saldırgan arasında dikkat çeken bir ortak özellik bulundu.

Kamuoyunda şiddet içerikli dijital yapımların etkisi yeniden gündeme gelirken, iki saldırganın da uzun süreler boyunca “PUBG” isimli bilgisayar ve mobil oyunu oynadığı tespit edildi.