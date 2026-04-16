

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 138 devlete bağlı resmi okul ile 105 özel eğitim kurumu bulunuyor. Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu'nun da bulunduğu İnegöl'de 84 bin 241 öğrenci eğitim görüyor.



Dün Kahramanmaraş'da yaşanan olayların ardından İçişleri Bakanlığı tarafından okullarda polis ve Jandarma komutanlığı ekipleri görevlendirildi.

Alınan talimat gereği İnegöl'deki okullarda görevlendirilen polis ve Jandarma komutanlığı ekipleri kuş uçurtmuyorlar.