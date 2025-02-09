Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimlerin detaylarını paylaşan Yerlikaya, öğrenci ve sürücülerin güvenliği için sıkı önlemler alındığını belirtti.

Okul Servis Araçlarına Sıkı Denetim

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, 1 Ocak-6 Şubat 2025 tarihleri arasında okul servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde:

• 111 bin 476 araç kontrol edildi,

• 12 bin 928 sürücü ve araca işlem yapıldı,

• 2024 yılında toplam 1.674 okul servisi kazaya karıştı ve bu kazalarda ölümler ve yaralanmalar meydana geldi.

Yerlikaya, öğrencilerin güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için denetimlerin yoğun bir şekilde devam edeceğini belirtti. Servis sürücülerine trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunan Bakan Yerlikaya, “Sizler dünyanın en kıymetli yolcularını taşıyorsunuz. Lütfen trafik kurallarına uyalım” dedi.

Trafik Denetimlerinde 487 Bin Araç ve Sürücüye İşlem Yapıldı

Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri, 30 Ocak-6 Şubat 2025 tarihleri arasında ülke genelinde geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında:

• 3 milyon 145 bin 753 araç kontrol edildi,

• Mevzuata aykırı şekilde çakar lamba kullanan 48 sürücüye işlem yapıldı,

• 138 bin 335 sürücü hız sınırlarını aştı,

• 25 bin 496 aracın periyodik muayenesi yapılmadı,

• 25 bin 701 sürücü emniyet kemeri takmadı,

• 14 bin 191 kişi ehliyetsiz araç kullandı,

• 7 bin 986 aracın zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmadı.

Toplamda 487 bin 127 sürücü ve araca işlem yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

“Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.” diyen Bakan Yerlikaya, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.