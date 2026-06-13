Çanakkale'de çekirge ile mücadele kapsamında 400 dekar alanda ilaçlama çalışması yapıldı.

Ezine ilçesine bağlı Kayacık köyü Neandria bölgesinde Devlet Mücadelesi 2026 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı gereğince çekirge sürveyi yapılarak ve kimyasal mücadele kararı verildi. Çekirge ile mücadele amacıyla Ezine Ziraat Odası Başkanlığına ait dron ile 400 dekar alanda ilaçlama gerçekleştirildi. Bölgede üreticilerin 12-13 Haziran tarihleri arasında hayvan otlatmamaları gerektiği belirtildi.

Erken dönemde yapılan mücadele ile çekirgelerin kanatlanarak daha geniş alanlara yayılması ve tarım arazilerinde zarar vermesi önleniyor.