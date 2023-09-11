Birçok araştırmacı ve hazine avcılarının radarındanki San Jose gemisinde bugüne kadar dünyadaki en büyük hazineler bulundu. Kolombiya hükümeti bulunan gemiye ilişkin görüntüler paylaşırken, 1708 yılında batan gemide 200 tona yakın altın, gümüş ve zümrüt olduğu iddia ediliyor.

San Jose gemisi, İspanyol İmparatorluğu döneminde 1708 yılında batırıldı ve içinde büyük miktarda altın, gümüş, mücevherat ve diğer değerli eşyalar taşıdığı tahmin ediliyor. Gemideki bu hazinelerin günümüzdeki değerinin 19 milyar dolar değerinde olduğu düşünülüyor ve uzun yıllardır kayıp olarak kabul ediliyordu.

Kolombiya hükümeti ve deniz araştırmacıları, San Jose'nin izini sürmek için yıllar süren bir araştırma ve denizaltı keşif çalışması yaptılar. Sonunda, geminin güzergahını ve batık yerini tespit ettiler ve büyük bir heyecanla bu mücevher yüklü hazinenin geri bulunmuş olabileceğine inanıyorlar.

Hazine avcıları ve denizaltı araştırmacıları, San Jose'nin kalıntılarını keşfettiklerinde, geminin güvertesinde altın ve gümüş paralar, mücevherler ve diğer değerli eşyaların izlerine rastladılar. Bu, tarihi bir an ve dünya tarihindeki en büyük hazine buluntularından biri olarak kabul ediliyor.

Ancak, bu hazinelerin kimin tarafından sahiplenileceği konusu hala birçok soru işareti taşıyor. İspanya, geminin özgün sahibi olduğunu ve dolayısıyla hazinelerin kendilerine ait olduğunu iddia ederken, Kolombiya hükümeti ve araştırmacılar bu zenginliklerin ülkeye kalması gerektiğini savunuyorlar. Bu konudaki uluslararası hukuki mücadelelerin geleceği şu an için belirsizliğini koruyor.

San Jose gemisinin keşfi, tarih meraklıları ve hazine avcıları arasında büyük bir heyecan yarattı ve dünya çapında büyük bir ilgi uyandırdı. Bu tarihi olayın sonuçları ve hazine sahipliği konusundaki tartışmaların ilerleyen günlerde nasıl gelişeceği merakla bekleniyor.