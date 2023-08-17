Maltepe'de iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Olaya karışan kişilerden biri, taşıdığı tabancayla arkadaşına 5 el ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adamın eşi, saldırganı durdurmaya çalıştı. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, dün gece Maltepe Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. 63 yaşındaki Yüksel P. ile 40 yaşındaki arkadaşı Can T. bir mekanda buluşup alkol aldıktan sonra ayrıldıkları belirtildi. Birkaç saat sonra Can T.'nin Yüksel P.'yi araması üzerine ikili sokakta buluştu. İki kişi arasında borç konusunda çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavganın ortasında Yüksel P., taşıdığı silahı çıkarıp arkadaşına doğrulttu.

O sırada olay yerine gelen Can T.'nin eşi saldırganı durdurmaya çalıştı. Genç kadın onu bir süre ikna etmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Yüksel P., tartışma yaşadığı arkadaşına 5 el ateş etti.

OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri saldırgan Yüksel Ş.’yi olay yerinde gözaltına alırken olayda ağır yaralanan Can H. ise Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Genç kadının, saldırgana engel olmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.