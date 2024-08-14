13 ve 14 Ağustos’ta yapılan J/70 Match Race sınıfı yarışlarının birincisi Doğa Arıbaş’ın liderliğindeki Doğa Arıbaş Sailing Team olurken, Igor Rytov dümenciliğindeki Rus ekibi Bogatyrs ikinci, Ahmet Eker dümenciliğindeki Eker ekibi ise üçüncü oldu.İSTANBUL (İGFA) - 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları, 9 Ağustos’tan beri İstanbullulara yelken heyecanı yaşatıyor. Organizasyon kapsamında Türkiye’de ilk defa düzenlenen J/70 Match Race sınıfı yarışları kıran kırana geçerken, deneyimli yelkenciler arasında taktik savaşı yaşandı.

13 ve 14 Ağustos’ta yapılan J/70 Match Race sınıfı yarışlarının birincisi Doğa Arıbaş’ın liderliğindeki Doğa Arıbaş Sailing Team olurken, Igor Rytov dümenciliğindeki Rus ekibi Bogatyrs ikinci, Ahmet Eker dümenciliğindeki Eker ekibi ise üçüncü oldu.

Galatasaray Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Hareketli Salma Kategorileri yarışları da 15 Ağustos’a kadar devam edecek. Yaklaşık 200 teknenin yer aldığı Hareketli Salma Kategorileri yarışları, Marmara Denizi’nde görsel bir şölen sunuyor.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda ve profesyonel yelken giyim markası Slam’in desteğiyle düzenlenen 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, farklı yelken sınıflarına yer veren bir programla yapılıyor. 9 Ağustos’ta başlayan organizasyon, birbirinden keyifli ve heyecanlı yarışlarla 18 Ağustos’a kadar devam edecek.

YELKENLİLER ARASINDA 37 MAÇ YAPILDI

J/70 Match Race sınıfı yarışlarında iki gün boyunca yelkenliler arasında 37 maç yapıldı. İlk gün 8 tekne birbiriyle eşleşti ve gün içinde eleme usulü ile katılımcı sayısı 4 tekneye düştü. 14 Ağustos’taki yarı final ve final etabına kalan 4 tekne arasında yaşanan çekişmeli mücadeleler sonucunda ilk üç ekip belirlendi. Bu yarışta TAYK hakem komitesine yurt dışından gelen 2 Umpire (Deniz üzerinde karar verici jüri) eşlik etti. Dünyaca ünlü jüri, Şef Umpire Hırvat Neven Baran da 2 jüriden biri olarak organizasyonda yer aldı.

J/70 Match Race Yarışları’nda ilk gün gerçekleşen elemelerin ardından, ikinci günde finallere yakışan heyecanda yarışlar yapıldı. Ekiplerin yakın temas halinde kıyasıya mücadele ettiği J/70 Match Race sınıfının şampiyonu; final etabında Rus ekibi Bogatyrs’ı 3-1 geçen Doğa Arıbaş’ın liderliğindeki Doğa Arıbaş Sailing Team oldu. Doğa Arıbaş Sailing Team’in ardından Igor Rytov dümenciliğindeki Bogatyrs ikinci, Ahmet Eker dümenciliğindeki Eker ekibi ise üçüncü oldu.

Hareketli Salma Kategorileri Yarışları, yarın da (15 Ağustos Perşembe) devam edecek.