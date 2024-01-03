YEREL SEÇİMLER YÖRENİN ÇALIŞMA DİNAMİZMİNE KATKISI

Mayıs ayında yapılacak Yerel Yönetimler seçimi için aday belirleme yarışı hayli hareketli geçse de, bu yarışta isimler yerine iş yapma kabiliyetine ve tecrübeye bakma mantığı daha ağır basması gerekir.

Adaylık konusunda aranan vasıfların başında tecrübenin önemi ne kadar makul ise, dinamizmi ve iş bitirme kabiliyeti de çok önemli bir faktördür.

Her fırıncı ekmek pişirir! Ancak ekmeğe hakkını veren ustanın mahirliği o fırıncının müşterisinin artmasına vesiledir. Ancak ülkemizde ben bu yaşıma kadar gördüğüm ve yaşadığım kadarıyla bizler ve parti teşkilatları iş bitiren çalışkan ve kişilikli adaylardan ziyade; hangi aday daha fazla oy getirir, hemşericilik ve partililere çıkar sağlayacak adaylara itibar ederek, yörenin gelişip kalkınmasına ve fiziki değişimine katkı sağlayacak kişileri görmezden gelmişizdir.

Bugün artık o eski düşünce ve zihniyet ortadan kalkmış, seçmen bilinçli olarak adayını seçme yönü doğrultusunda hareket eder olmuştur. Adaylarında eski den halka vaatlerde bulundukları afakî hizmetleri sıralama yerine, mantığa uygun hizmet listesini oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda bugüne dönecek olursak: İlçemizde iki dönem belediye Başkanlığı görevini yaptığı hizmetleri başarıyla tamamlayıp, Bursa Büyük Şehir Belediyesi Başkanlığını da büyük bir başarıyla götüren Alinur Aktaş’ın bu seçim döneminde aday adaylığının devam etmesi halinde Bursa’nın Marmara Bölgesi incisi haline geleceğine inancım tamdır.

Ben 1984 yılından beri hep dile getirdiğim tarihi yapılarımızın restorasyonları ve yeniden canlandırılmaları konusunda ki yazılarım ve çabalarımı Sayın Aktaş, adeta içimi okur gibi Bursa ve yöresindeki tüm tarihi mekânları gün yüzüne çıkararak, hem tarihimizi hem de Bursa turizmini canlandırdı.

Tabi beni ilgilendiren en önemli konu olan tarihi yapıların gün yüzüne çıkarılmasıdır. Sayın Aktaş’ın diğer hizmetleri de azımsanacak değil. Bütün bunları anlatmama da gerek yok çünkü gazetemizin hemen her sayısında Sayın Aktaş’ın gerek kültür faaliyetleri, gerek trafik açısından gerekli çalışmaları ve toplu taşıma ya ivme kazandırma yolundaki çalışmalarını dikkatle takip etmekteyim.

Bursa için hizmetlerin devamından yana olduğumuzu yineleyerek, Sayın Aktaş’ın yine adaylığı söz konusu olarak ve seçmeninde aklını kullanıp oylarını Aktaş’a vermesi gerekliliğine inanmaktayım. Partizanca veya başka bir değişle de etnik köktencilikle farklı adaylar öne sürülürse Bursa için hatalı bir seçim yapılmış olur. Böyle bir hata rayında giden bir trenin raydan çıkması demektir.

Ben şahsen Sayın Aktaş’ın yeniden adaylığından yanayım. Mantıklı olan da budur. Aksini düşünmek bile istemiyorum. Diğer aday adayların hizmet anlayışına veya becerilerine karşı değilim. Bursa’yı iyice okumuş olan birinin de önüne engel koyma mantığını benimsemiyorum.