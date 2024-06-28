Omsan Logistics’in “Siz tatilin keyfini çıkarın; biz arabanızı, eşyalarınızla ayağınıza getirelim!” sloganı ile kullanıcılara sunduğu “Arabam Tatilde” hizmetinde yeni dönem. Şirket, “Arabam Tatilde” hizmetinin yenilenen web sitesi ve yeni mobil uygulaması ile tatilcilerin hayatını kolaylaştırıyor.

Türkiye lojistik sektörünün öncü markalarından Omsan Logistics’in 2010 yılında hizmete giren yenilikçi projesi “Arabam Tatilde”, bu yıl yine yaz döneminde tatilcilerin yanında. Yapılan açıklamaya göre şirket, tatilcilere gittikleri yerde araçlarını ulaştıran ödüllü “Arabam Tatilde” hizmetine yeni özellikler ekledi. Bu kapsamda kullanıcılar, çağrı merkezinin yanı sıra yeni mobil uygulama ve yenilenen web sitesi üzerinden daha hızlı ve kolay bir şekilde rezervasyonlarını gerçekleştirebiliyor. Online ödeme imkanının bulunduğu uygulamada, kişiselleştirilmiş hizmet alma ve 7/24 sipariş verebilme gibi avantajlar da sunuluyor.

Araçlar Omsan güvencesiyle taşınıyor

“Arabam Tatilde” hizmeti kapsamında, tatilcilerin araçları şirket tarafından taşınarak tercih ettikleri noktada kendilerine ulaştırılıyor. Eşya ve bagaj ile teslim edilebilen araçlar, meydana gelebilecek hasarlara karşı şirket tarafından sigortalanıyor.

Özellikle yoğun yaz sezonunda kiralık araç bulamama gibi sorunların da önüne geçen “Arabam Tatilde” hizmeti, tatilcilere kendi araçlarını kullanma konforunu sağlıyor.

“Arabam Tatilde” ile İstanbul, Ankara, Bodrum, Antalya ve İzmir bölgeleri için gidiş-dönüş ve tek yönlü taşıma gerçekleştiren şirket, kasım ayı sonuna kadar müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

Proje birçok ödül kazandı

Şirket, müşteri memnuniyet oranı yüzde 95’in üzerinde olan Arabam Tatilde projesiyle; Turkish Time tarafından ‘Türkiye’nin En İnovatif Lojistik Şirketi’, LODER ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ‘Yılın En Yenilikçi Lojistik Projesi, European Excellence Awards’ta ‘Mükemmellik Ödülü’ ve Pazarlama Zirvesi Türkiye’de ‘Gamechangers Türkiye-Oyunu Değiştirenler’ ödüllerine layık görüldü.