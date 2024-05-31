SUBÜ Ferizli MYO’da öğrencilerin eserlerinden oluşan dönem sonu sergisi açıldı. Sergi sonrası öğrenci ve öğretim elemanları Akgöl’de düzenlenen motivasyon pikniğinde eğlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu Tasarım ve Tekstil Bölümü’nün dönem sonu sergileri; öğretim elemanları, öğrenciler ve ilçe protokolünün katılımıyla açıldı. Sergi açılışının ardından öğretim elemanları ve öğrenciler, Akgöl’de düzenlenen motivasyon etkinliğinde bir araya geldi. Ferizli Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte mangallar yakıldı, oyunlar oynandı. Sosyal ve sanatsal açıdan verimli bir gün geçirildiğini belirten Ferizli MYO Müdürü Doç. Dr. Aslan Çoban, sergide ve etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.