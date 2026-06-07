Koşu öncesinde festival atmosferini andıran etkinlik alanında katılımcılar çeşitli aktiviteler, sahne programları, spor deneyim alanları ve sürpriz etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

Etkinlik; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adalet Eski Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Milli Paralimpik Sporcularının katılımıyla başladı.

One Run kapsamında farklı yaş ve performans seviyelerindeki katılımcılar için 5K, 10K ve Engelsiz Koşu kategorilerinde yarışlar düzenlendi. Profesyonel sporculardan amatör koşuculara, milli paralimpik sporculardan ilk kez yarış deneyimi yaşayan katılımcılara kadar geniş bir kitlenin yer aldığı organizasyon, sporun herkes için erişilebilir olduğunu güçlü bir şekilde ortaya koydu.

Özellikle 200'ün üstünde engelli bireyin katılımıyla Engelsiz Koşu kategorisi, etkinliğin kapsayıcı ruhunu yansıtan en önemli bölümlerden biri oldu. Engelli bireyler ve halkın aynı parkurda, aynı heyecanı paylaşarak koşması; dayanışma, eşitlik ve birlikte başarma duygusunu ön plana çıkardı.

5K ve 10K parkurlarında katılımcılar kendi hedeflerini gerçekleştirmek için mücadele ederken, etkinlik alanında gün boyu süren festival atmosferi spor şölenine dönüştü.

Yarışların ardından gerçekleştirilen madalya töreniyle organizasyon sona ererken, tüm katılımcılar sporun birleştirici gücünü ve birlikte hareket etmenin değerini kutladı. One Run, engelleri kaldıran yaklaşımı ve 2 bin 500'ü aşkın katılımcısıyla Türkiye'nin en kapsayıcı koşu organizasyonlarından biri olma yolunda güçlü bir başlangıç yaptı.