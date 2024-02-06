Bilecik’in Söğüt ilçesinde bir proje daha tamamlanarak hayata geçti.

Söğüt Belediyesi Sosyal Tesis Yapım İşi projesi tamamlanarak halkın kullanımına sunuldu. 2. Abdülhamit Han tarafından Trablusgarp’a yaptırılan Hamidiye Saat Kulesi’nin bir benzerini barındıran, kafeterya, sergi salonu ve park alanlarının yer aldığı sosyal tesiste aynı zamanda trafik akışını olumsuz etkileyen ve görüntü kirliliğine neden olan trafo binasının da çalışma kapsamında yeri değiştirildi. Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever yaptığı açıklamada, "Söz verdik yaptık. Söğüt’te turizm, tarih ve kültür konusunda bize değer katan asırlık eserlerimize uygun bir sosyal tesis çalışması içerisindeydik. Bunu hayata geçirip halkımızın kullanımına sunmak en büyük hayalimizdi. Gerçekleştirdik. Çalışmalarımızın sonunda sosyal tesisimizi kullanıma açıyoruz. Kuruluşa ve kurtuluşa beşiklik etmiş tarihi önemi büyük ilçemizde değerli çalışmaların devam etmesi tek temennimdir’’ ifadelerini kullandı.