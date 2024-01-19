BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Osmangazi ilçesinde yapılacak çalışmalar nedeniyle su kesintisi olacağı belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, " BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi ve civarında 22.01.2024 tarihinde 09.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır." denildi.

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