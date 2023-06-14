İnegöl’de bir vatandaş online yemek siparişi verdiği firmanın yolladığı paketin içerisinden çıkan şeyi görünce şaşırdı. O anları saniye saniye kameraya aldı.

İnegöl’de bir alışveriş merkezinde hizmet veren yemek firmasından online sipariş veren okuyucumuz, gelen paketi açtıktan sonra şaşkınlık yaşadı. Gelen sipariş içerisinden kağıt parçası çıktığını gören okuyucumuz o anları kameraya kaydederek altına şu yorumu yazdı:

“Uygulama üzerinden bir yemek firmasından yemek siparişi ettim. Gelen siparişin içerisinden kağıt çıktı. Lütfen haber edin gidenlere.”

Seher Yaşa