ÖRAV, deprem bölgesindeki öğretmenler için 3’üncü destek koşusunu 46’ncı İstanbul Maratonu’nda yapacak.

2008 yılında Garanti BBVA tarafından kurulan Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), bu yıl 3 Kasım Pazar günü düzenlenecek olan İstanbul Maratonu’nda her şey “Öğretmenle Olur!" diyerek daha fazla öğretmenin gelişimini ve çocukların nitelikli eğitime erişimini desteklemek için koşacak. Köprüde bırakılan ayak izleri sayesinde toplanan bağışların geliri deprem bölgesindeki öğretmen ve öğrenciler için yürütülen eğitimlere aktarılacak.

Verilen bilgiye göre, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerin ardından, çocukları hayata tutundurmak ve onları günlük hayat akışlarına geri döndürebilmek için öğretmenler çok kritik bir rol üstlendi. ÖRAV da, en güçlü dayanışma “Öğretmenle Olur!” dedi. Öncelikle deprem bölgesindeki öğretmenlerin psikolojik sağlamlık becerilerini artırarak; onların kriz dönemlerinde öğrencilerine, velilere, okul yönetimlerine ve tüm personellere liderlik etmelerini hedeflediği yeni bir eğitim programı hayata geçirdi. Okul Toplumunun Psikolojik Sağlamlığı Eğitimi öncelikle deprem bölgesindeki öğretmenlerin, devamında tüm Türkiye’deki öğretmenlerin psikolojik dayanıklılığını artırmak ve iyi olma hallerini desteklemek üzere eğitimler ve uygulama örnekleri içeriyor.

2023 yılından itibaren toplanan bağışlarla Okul Toplumunun Psikolojik Sağlamlığı eğitimi yaklaşık 1000 öğretmene ulaştırıldı. ÖRAV, depremin yaralarını sarmak için çabalayan öğretmenleri desteklemeye ve "Depremden sonra hayatımda iki güzel gün yaşadım. Biri çocuğumun doğduğu gün, diğeri de Okul Toplumunun Psikolojik Sağlamlığı Eğitimi’ne katıldığım gündü." yorumunu yapan öğretmen sayısını artırmaya devam etmek için var gücüyle çalışıyor.

ÖRAV, tüm eğitim gönüllülerini 3 Kasım’da gerçekleşecek olan İstanbul Maratonu’nda koşmaya davet ediyor. Maratona katılarak sağlıklı ilişkiler kuran, gelişime açık, özsaygısı yüksek, kararlı ve kendiyle barışık öğrenciler yetiştiren öğretmenleri desteklemek için son gün 14 Ekim. Çünkü her şey #ÖğretmenleOlur!