Ordu Büyükşehir Belediyesi, doğal güzellikleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan bölgelere ulaşımı kolaylaştırmak ve güvenli hale getirmek amacıyla altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

ORDU (İGFA) - Bu kapsamda, Ordu’nun en çok ziyaret edilen doğal alanlarından biri olan Çiseli Şelalesi’ne de ulaşım sağlayan Perşembe Kırlı, Altınordu Karoluk ve Yeşilköy bağlantı yolunda 2 bin 300 metreküplük taş duvar imalatı gerçekleştirildi.

Hem yerleşim yerlerinin hem de turistik güzergâhların güvenliğini artıran bu çalışma ile birlikte yol kenarlarında yaşanabilecek toprak kaymaları ve heyelan risklerinin de önüne geçilmiş oldu.

HEYELANA KARŞI KALICI ÖNLEM

Ordu’nun coğrafi yapısı gereği özellikle kırsal bölgelerde sıkça yaşanan toprak kaymaları ve yol kenarı çökme risklerine karşı, taş duvar imalatı kalıcı bir çözüm sunuyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar, bu tür doğal afetlerin yol açabileceği can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi amaçlıyor.