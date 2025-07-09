Ordu Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunda vatandaşların güvenli bir şekilde denize girebilmesi için aldığı önlemlerle dikkat çekiyor.ORDU (İGFA) - Bu kapsamda İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM), sadece bir ayda 28 kişiyi boğulmaktan kurtararak hayata tutunmalarını sağladı. 10 Haziran’da sezona başlayan OSKEM ekipleri, Ordu genelindeki 23 plajda 100 personelle haftanın her günü 10.30 ile 19.00 saatleri arasında görev yapıyor. Ekipler, uzman cankurtaranlar, gözetleme kuleleri, uyarı tabelaları ve can simitleri ile sahillerde güvenliği üst seviyeye taşıyor.

Büyükşehir Belediyesi, özellikle vatandaşların güvenli plajlarda denize girmeleri için bilgilendirici çalışmalarına da hız verdi. Tehlikeli bölgelerde denize girişi engellemek amacıyla QR kodlu yönlendirme tabelaları yerleştiren ekipler, vatandaşları güvenli plajlara yönlendiriyor.

15 Eylül’e kadar OSKEM ekiplerinin sahil güvenliğini sağlamaya devam edeceğini belirten Ordu İtfaiyesi, vatandaşlara mutlaka cankurtaran hizmeti sunulan plajları tercih etmeleri çağrısında bulundu.