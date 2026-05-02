Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Marmara Denizi genelinde kuzey (yıldız) ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden kuvvetli fırtına beklendiği duyuruldu.

Meteorolojik değerlendirmelere göre, fırtınanın özellikle deniz ulaşımını ve kıyı bölgelerini etkilemesi öngörülüyor.

Özellikle merkez ilçeler ve kentin yüksek rakımlı bölgelerinde kar alarmı verildi. Osmangazi, Yıldırım, Kestel, Gürsu, İnegöl ve Keles ilçelerinde hem kar hem de yağmur ihtimali bir arada değerlendiriliyor. Gemlik, Mudanya, Nilüfer, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, İznik, Yenişehir, Büyükorhan, Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde ise yağışların ağırlıklı olarak sağanak şeklinde olması bekleniyor.