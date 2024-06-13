Bursa’nın Orhaneli ilçesinde geçen hafta çıkan orman yangınında 96 hektarlık alanın kül olduğu bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Orhaneli İlçesi Topuk Mahallesinde 4 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen orman yangınından zarar gören alanda tespit çalışmalarını tamamlandı. Yapılan ölçümlerle 96 hektar karaçam ve kızılçam ağaçlarından oluşan ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede yeniden ormanlaştırma çalışmasına başladı. Yanan alanda yeniden orman kurmak için en uygun teknik ve bilimsel yöntemi belirlemek üzere Bursa Orman Bölge Müdürlüğü teknik heyeti tarafından saha incelendi.

Heyetin yaptığı değerlendirme neticesinde sahanın yeniden ormanlaştırılması için 100 bin karaçam 60 bin kızılçam olmak üzere toplam 160 bin fidan dikimine, 500 kilogram karaçam tohumu, 100 kilogram kızılçam tohumu olmak üzere toplam 600 kilogram tohum takviyesine karar verildi. Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yangından zarar gören karaçam ve kızılçam ağaçlarının sayı ve miktarını belirlemek üzere damga çalışmalarına da başlandı.

Çalışmaların 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.