DÜZELTME İLANI

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1584004
1- İdarenin
1.1. Adı : ORHANGAZİ BELEDİYESİ
1.2. Adresi : Camikebir Mah. Dervişbey Cad. ORHANGAZİ/BURSA
1.3. Telefon numarası : 02245733800
1.4. Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 30.09.2025 - 5459
2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : YENİ TUNA ve www.yildirimgazetesi.com - 29.09.2025
3- Düzeltilen [madde/maddeler ]

İhale ilanının; "1.1. Maddesi : ORHANGAZİ BELEDİYESİ ve 4.4.2. BU İHALEDE BENZER İŞE DENK SAYILACAK MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK Maddesi : İnşaat Mühendisliği, Mimarlık" olarak değiştirilmiştir.

#ilangovtr Basın No ILN02309086