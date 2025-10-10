DÜZELTME İLANI
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
|İhale Kayıt Numarası (İKN)
|:
|2025/1584004
|1- İdarenin
|1.1. Adı
|:
|ORHANGAZİ BELEDİYESİ
|1.2. Adresi
|:
|Camikebir Mah. Dervişbey Cad. ORHANGAZİ/BURSA
|1.3. Telefon numarası
|:
|02245733800
|1.4. Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet adresi
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
|2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|:
|30.09.2025 - 5459
|2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)
|:
|YENİ TUNA ve www.yildirimgazetesi.com - 29.09.2025
|3- Düzeltilen [madde/maddeler ]
İhale ilanının; "1.1. Maddesi : ORHANGAZİ BELEDİYESİ ve 4.4.2. BU İHALEDE BENZER İŞE DENK SAYILACAK MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK Maddesi : İnşaat Mühendisliği, Mimarlık" olarak değiştirilmiştir.
