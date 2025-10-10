DÜZELTME İLANI

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1584004 1- İdarenin 1.1. Adı : ORHANGAZİ BELEDİYESİ 1.2. Adresi : Camikebir Mah. Dervişbey Cad. ORHANGAZİ/BURSA 1.3. Telefon numarası : 02245733800 1.4. Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı 2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 30.09.2025 - 5459 2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : YENİ TUNA ve www.yildirimgazetesi.com - 29.09.2025 3- Düzeltilen [madde/maddeler ]

İhale ilanının; "1.1. Maddesi : ORHANGAZİ BELEDİYESİ ve 4.4.2. BU İHALEDE BENZER İŞE DENK SAYILACAK MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK Maddesi : İnşaat Mühendisliği, Mimarlık" olarak değiştirilmiştir.