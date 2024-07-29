ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN



1.Aşağıda niteliği ve özelliği belirtilen işlere ilişkin kira ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilecektir.

2.Bu husustaki ihaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Encümen toplantı odasında yapılacaktır.

3.İhalelere ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

S. No

İŞİN ADI, NİTELİĞİ KİRA SÜRESİ MUHAMMEN

BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE

TARİHİ İHALE SAATİ 1 Muradiye Mahallesi 627 ada 1 parsel Zeytinciler Çarşısı 2 nolu dükkan 3 yıl 5.035,00 TL (aylık) 5.437,80 TL 07.08.2024 15.02 2 Muradiye Mahallesi 83 ada 68 parsel Zeytinciler Çarşısı 1 nolu dükkan 3 yıl 5.035,00 TL (aylık) 5.437,80 TL 07.08.2024 15.04 3 Muradiye Mahallesi 83 ada 68 parsel Zeytinciler Çarşısı 2 nolu dükkan 3 yıl 5.035,00 TL (aylık) 5.437,80 TL 07.08.2024 15.06 4 Muradiye Mahallesi 83 ada 68 parsel Zeytinciler Çarşısı 3 nolu dükkan 3 yıl 5.035,00 TL (aylık) 5.437,80 TL 07.08.2024 15.08 5 Muradiye Mahallesi 83 ada 68 parsel Zeytinciler Çarşısı 12 nolu dükkan 3 yıl 5.035,00 TL (aylık) 5.437,80 TL 07.08.2024 15.10 6 Muradiye Mahallesi 83 ada 68 parsel Zeytinciler Çarşısı 13 nolu dükkan 3 yıl 5.035,00 TL (aylık) 5.437,80 TL 07.08.2024 15:12 7 Muradiye Mahallesi 83 ada 68 parsel Zeytinciler Çarşısı 14 nolu dükkan 3 yıl 5.035,00 TL (aylık) 5.437,80 TL 07.08.2024 15:14 8 Muradiye Mahallesi 83 ada 68 parsel Zeytinciler Çarşısı 15 nolu dükkan 3 yıl 5.035,00 TL (aylık) 5.437,80 TL 07.08.2024 15:16 9 Muradiye Mahallesi 96 ada 12 parsel Sebze Meyve Hali 10 nolu dükkan 3 yıl 3.625,00 TL (aylık) 3.915,00 TL 07.08.2024 15:18 10 Muradiye Mahallesi 96 ada 12 parsel Sebze Meyve Hali 11 nolu dükkan 3 yıl 3.450,00 TL (aylık) 3.726,00 TL 07.08.2024 15:20 11 Camikebir Mahallesi Otopark yanı 15/D nolu dükkan 3 yıl 3.770,00 TL (aylık) 4.071,60 TL 07.08.2024 15:22 12 Hürriyet Mahallesi 646 ada 2 parselin doğusunda kalan (İznik gölü etrafı 2 nolu) tuvalet 3 yıl 40.000,00 TL (yıllık) 3.600,00 TL 07.08.2024 15:24 13 Hürriyet Mahallesi Kapalı Spor Salonu yanında bulunan 1 nolu büfe 3 yıl 8.275,00 TL (aylık) 8.937,00 TL 07.08.2024 15:26 14 Hürriyet Mahallesi Kapalı Spor Salonu yanında bulunan 2 nolu büfe 3 yıl 8.275,00 TL (aylık) 8.937,00 TL 07.08.2024 15:28 15 Arapzade Mahallesi 928 ada 1 parselde bulunan Balgöç altı (son durumda market olarak kullanılan) dükkan 3 yıl 14.120,00 TL (aylık) 15.249,60 TL 07.08.2024 15:30 16 Hürriyet Mahallesi Dolmacı Sokak No:1 adresinde bulunan (Kurtuluş 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılan) binanın bodrum kat, zemin kat ve birinci katının yarısına ilişkin kısmı 3 yıl 4.300,00 TL (aylık) 4.644,00 TL 07.08.2024 15:32 17 Arapzade Mahallesi 522 ada 1 parsel, Şehit Vedat Akdağ Caddesinde bulunan (Orkent 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılan) taşınmaz 3 yıl 4.000,00 TL (aylık)

4.320,00 TL 07.08.2024 15:34 18 Muradiye Mahallesi 128 ada 6 parselde bulunan taşınmaz 3 yıl 8.920,00 TL (aylık) 9.633,60 TL 07.08.2024 15:36 19 Muradiye Mahallesi 93 ada 1 parsel Tüp Depoları 5 nolu depo 3 yıl 3.375,00 TL (aylık) 3.645,00 TL 07.08.2024 15:38 20 Muradiye Mahallesi 93 ada 1 parsel Tüp Depoları 11 nolu depo 3 yıl 3.900,00 TL (aylık) 4.212,00 TL 07.08.2024 15:40 21 Sölöz Mahallesi 4181 parselde bulunan Hal dükkanları 2 nolu dükkan 3 yıl 1.000,00 TL (aylık) 1.080,00 TL 07.08.2024 15:42 22 Sölöz Mahallesi 4181 parselde bulunan Hal dükkanları 8 nolu dükkan 3 yıl 1.000,00 TL (aylık) 1.080,00 TL 07.08.2024 15:44 23 Yeniköy Mahallesi Çarşı Caddesi No:4/6 adresinde bulunan dükkan 3 yıl 1.850,00 TL (aylık) 1.998,00 TL 07.08.2024 15:46 24

Karsak Mahallesi Muhtarlık Karşısı Kahvehane Altı 1 Nolu Taşınmaz 3 yıl 1.025,00 TL (aylık) 1.107,00 TL 07.08.2024 15:48 25 Keramet Mahallesi Keramet Sokak No:434 adresinde bulunan dükkan 3 yıl 3.000,00 TL (aylık) 3.240,00 TL 07.08.2024 15:50 26 Yenigürle Mahallesi Yenigürle Sokak 261-A adresinde bulunan dükkan 3 yıl 1.250,00 TL (aylık) 1.350,00 TL 07.08.2024 15:52 27 Yenigürle Mahallesi Yenigürle Sokak 261-B adresinde bulunan dükkan 3 yıl 2.500,00 TL (aylık) 2.700,00 TL 07.08.2024 15:54 28 Yenigürle Mahallesi Yenigürle Sokak 261-C adresinde bulunan dükkan 3 yıl 3.000,00 TL (aylık) 3.240,00 TL 07.08.2024 15:56

4. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak gayr-i menkullerin tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden evvel ödemek şarttır.



5.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:



TÜZEL KİŞİ GERÇEK KİŞİ -İmza sirküleri (noter onaylı) - İmza beyannamesi (noter onaylı) -Vekil ise vekaletname (noter onaylı) - Vekil ise vekaletname (noter onaylı) - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri, - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri, - Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi - Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği - Ticaret sicil gazetesi - İkametgah belgesi - Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge - Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge - Şartname alındı makbuzu - Şartname alındı makbuzu - Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek) - Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

6. Her bir ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

7. İstekliler şartnameleri Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak istekliler ihale şartnamesini satın almaları zorunludur.