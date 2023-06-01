Orhaniye Mahallesi Birlik Platformu’ndan yapılan yazılı açıklama da şu ifadelere yer verildi;

“Orhaniye Mahallesi Birlik Platformu olarak İnegölspor’un gelişmesi, büyümesi ve daima ileriye dönük kararlar alıp başarılarını tarihe altın harflerle yazdırmasını gönülden isteriz. Birlik ve beraberlik içinde dostluğun, kardeşliğin konuşulduğu, seyir zevki yüksek maçların izlendiği bir futbol mevsimini her birimiz çok özledik. Türk futbolunu en yüksek mertebelere çıkaran İnegölspor’un yönetim kurulu kararında elini taşın altına koyan, desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Takımımızın marka değerini koruyacak, yeniliklere açık, şeffaf ve dürüst bir şekilde çalışacak, üst liglere taşıyarak futbolun konuşulduğu bir anlayışa hepimiz ihtiyaç duyuyoruz. Bizleri bu ortak paydada buluşturan ve İnegölspor’a gönül vermiş, sadece İnegölspor’un Anadolu maçlarını değil de dünyaya açılması için yeni hedefler koyan, sorumluluklarının bilincinde bu misyonu tamamlayacak ve İnegölspor’un başarılarını üstlenerek futbola katkı sağlayacağına inandığımız İnegölspor yönetim kurulu başkan adaylığı ile ilgili açıklama yapan Osman Sevim kardeşimiz ve yönetim kurulu üyesi adaylarını da desteklediğimizi belirtmek isteriz. Birlik ve beraberlik için takımımıza hayırlı, uğurlu ve futbol camiasına başarılı olmasını, yeni sezonda İnegölspor’a liglerde yer açarak en verimli şekilde yönetmesi dileklerimizle. Sevgiler.”