Orhaniyespor Başkan Yardımcısı Caner Mollaer, 5 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da karşılacakları Fethiye İdmanyurdu maçı için hazırlıkların tamamlanmasının ardından maç öncesi açıklamalarda bulundu. Mollaer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hafta sonu dost ve kardeş camiamız Fethiye İdmanyurdu ile final maçına çıkıyoruz. Taraftarımızın maça yoğun bir talebi var. Bu yüzden maçımıza gelecek olan taraftarımızın bir düzen dahilinde stada girişi ve aksaklıkları en aza indirmek için ücretsiz bilet bastırdık. Biletsiz gelenler kesinlikle güvenlik tedbirleri gereği maça alınmayacak. Bu konuda taraftarımızın gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Biletler ücretsiz olarak yöneticilerimiz ve taraftar sorumlularımız tarafından otobüslerin kalkış noktalarında temin edilebilir."

Kaynak: Haber merkezi