Özellikle havanın diğer mevsimlere göre nispeten temiz olduğu kış gecelerinde, gökyüzüne bakacak olursanız Orion takım yıldızını görmeniz oldukça yüksek bir ihtimaldir. Orion takım yıldızının hikayesi ve birçok efsanesi, çok çok eskiye; Yunan mitolojisine dayanıyor.

Orion (Avcı) Takımyıldızını görmek, kışın geldiğinin habercisi de denebilir aslında, ülkemizde yazın biraz daha zor görülebilse de kışları rahatlıkla gözlemlenebiliyor. Şimdi Orion Takım yıldızı ile ilgili bir Yunan Mitolojisi efsanesini okuyalım ardından takımyıldızı hakkında kısaca bilgiler verelim.

Orion Takım Yıldızı Efsanesi

Orion takım yıldızı Yunan mitolojisi haricinde, Macar, Hint, Antik Amerikalılar, Aborjinler, Babiller ve Mısır’lıların birçok efsanesinde ve mitolojisinde kendine yer edinmiştir. Tabii her bir kültürde Orion, farklı şekilde yorumlanmış ve kültürden kültüre değişen etkilerinden söz edilmiştir.

Bir yunan efsanesine göre Orion, Scorpius adıyla bilinen bir akrebe basmasıyla sona eren trajik bir yaşam sürmüştü. Sonrasında Yunan tanrıları onun ölümüne olan üzüntülerinden ötürü onu (Orion), sadık köpekleri Canis Major ve Canis Minor’u takım yıldızları olarak gökyüzüne koydular. Tanrılar, avlanması için Orion’un çevresini hayvanlarla doldurdu; tavşan, boğa, lepus gibi.

Tanrılar Scorpius’u (Orion’u öldüren akrep) ise gökyüzünün karşı tarafına yerleştirdiler, böylece Orion’a bir daha zarar veremeyecekti. İlginç inanışlar, adı üstünde “efsane”.

Gökyüzündeki Avcı: Orion Takım Yıldızı

Orion’un kuşağının en sağında bulunan yıldız, aslında iki yıldızın birbirlerinin yörüngesinde döndüğü bir “çift yıldız” sistemidir.

Avcı Bulutsusu’nun yakınında, karanlık yıldız tozlarından oluşan Atbaşı Bulutsusu bulunur.

Rigel, geceleri gökyüzünden görülebilecek en parlak 7. yıldızdır. Betelgeuse ise 12 sırada bulunan ancak parlaklığı devamlı değişen bir yıldızdır.

Betelgeuse, kırmızı renkte “süperdev” cinsi bir yıldızdır. Takımyıldızı üyeleri arasından bize en yakın ve en büyük olan yıldızdır. Önümüzdeki 10 milyon yıllık süreçte süpernova geçirerek patlayacağı düşünülüyor.

Her yıl 21 Ekim sularında Avcı Meteor Yağmuru olarak bilinen gök olayı zirve noktasını görür. İkizler takımyıldızı ile Orion’un sınırı olan bölgede saatte 20 kadar göktaşı görülmesi mümkün.

Orion Takım Yıldızı Nerede Ve Nasıl Bulunur?

Gök ekvatorunun (ekvatorun gökyüzündeki karşılığı, göğün merkezi) yakınlarında bulunan Orion takım yıldızı, bulunduğu bu merkezi konum sebebiyle Dünyamızın birçok yerinden rahatlıkla görülebilir.

Orion Takım Yıldızını bulmak için kuzey yarımküredeyseniz, gökyüzünün güneybatısını; güney yarımkürede iseniz, gökyüzünün kuzeybatısını gözlemlemeniz gerek. Orion takımyıldızının konumunu en iyi, Orion Kemeri‘nden anlayabilirsiniz. Orion Kemeri, düz ve çizgi şeklinde dizilmiş üç parlak yıldızdan oluşur.