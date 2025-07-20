Artan sıcaklıkların, düşük nem ve rüzgarla birleşmesi sonucu orman yangınlarının dünya genelinde çok hızlı ve yüksek enerjiyle yayılabileceği belirtildi. Yetkililer, erken müdahaleye rağmen yangınların kontrol altına alınmasının güçleştiğine dikkat çekti.

Orman yangınlarının yüzde 86’sının insan kaynaklı olduğunu hatırlatan Orman Genel Müdürlüğü, vatandaşları yangın riskini artıran davranışlardan kaçınmaları konusunda uyardı. Buna göre, anız yakmak, sigara izmaritini yere atmak, açık alanda ateş yakmak ve cam şişeleri doğaya bırakmak yasaklandı.

Genel müdürlük sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Unutmayın: Orman yangınlarının %86’sı insan kaynaklı! Bir anlık dikkatsizliğiniz, afet boyutunda bir yangına sebep olabilir. Hapis cezası almanıza neden olabilir. Yangınları birlikte söndürebiliriz. Hem de daha başlamadan." dedi.