Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen İklime Dirençli Ormancılık Projesi (İDOP) ve ORKÖY destekleri kapsamında, Balıkesir Alaçam Orman İşletme Müdürlüğünde üretim işlerinde çalışan Orman Köylüsüne yeni nesil kabuk soyma makinesi verildi.

Yeni Nesil Kabuk Soyma Makinesinin çalışmasını yerinde inceleyen Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, firma yetkilisinden makinenin işleyişi ve çalışması hakkında bilgiler aldı. Üretim işçilerinden de makinenin iş verimini artırdığını, üretim işlerini kolaylaştırdığını 3 günde yapılacak işin bir günde yapıldığına dair memnuniyet bilgilerini alarak, makinenin daha da geliştirilmesi tavsiyesi ile yeni makinenin orman köylüsüne hayırlı olması temennisinde bulundu.

Müdür Kemal Kayıran’ın incelemelerine, Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Metin, İşletme ve Pazarla Şube Müdürü Gazi Çetin, Alaçam Orman İşletme Müdürü Muhammet Solmaz, Dursunbey Orman İşletme Müdürü Hasan Kilivar, misafir Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Savaş Ünle, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı, Simav Orman İşletme Müdürü Necmi Topal ile Kooperatifler ve köylüler de katıldı.