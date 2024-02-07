Sakarya’nın Ferizli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde orman ürünleri üzerine faaliyet gösteren fabrikasının silo bölümünde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Ferizli Organize Sanayi Bölgesinde yer alan ve orman ürünleri üzerine faaliyet gösteren fabrikasının silo bölümünde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Paniğe sebep olan yangın, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.