Yangına ekipler karadan ve havadan müdahale ederken, yangın havadan dron ile görüntülendi.

Bursa’nın Harmancık ilçesi Meyran rampası mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, akşam saatlerinde yeniden alevlendi. Bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra gönüllüler de sevk edildi. Ormanlık alanda yükselen alevlere çok sayıda kara ve hava ekibi müdahale ediyor. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki yerleşim yerlerini tehdit etmeden kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın nedeniyle Çakmak köyüne giriş çıkış yasaklandı.

Yangına müdahale anları ise dronla havadan görüntülendi. Alevlerin yükseldiği anlar ve ekiplerin zorlu çalışması saniye saniye kaydedildi.