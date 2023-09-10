Çanakkale’de 22-23 Ağustos tarihlerinde meydana gelen orman yangınında zarar gören üreticilere saman balyası ve mısır silajı dağıtıldı.

Çanakkale Valiliği önderliğinde, Çanakkale İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucunda 22-23 Ağustos tarihlerinde meydana gelen roman yangınında saman balyaları yanan Ulupınar köyündeki 11 üreticiye Balıkesir Burhaniye ilçesinden gönderilen 250 kilogramlık 40 paket mısır silajı, 400 kilogramlık 10 rulo saman, 85 saman balyası, 10 yonca balyası ve 10 çuval arpa teslim edildi. Üreticiler, Burhaniyeli üreticilere desteklerinden dolayı teşekkür etti.