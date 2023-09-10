Çanakkale’nin Lapseki ilçe Belediyesi tarafından 1542 metrekare alanda yapımına başlanılan Aqua Park Projesinde beton atma çalışmaları devam ediyor.

Lapseki Belediyesi tarafından 1542 metrekare alanda yapımına başlanılan Aqua Park Projeside tüm hızıyla devam ediyor.

Beton atma çalışmaları gerçekleştirilen projede, Aqua Park Alanı 1021 metrekare ve restoran alanı 521 metrekare olacak. Yetişkinler ve çocuklar için 2 ayrı havuzun olacağı projede 95 metrekare alana sahip çocuk havuzunda ahtapot kaydırak, 80 metrekare alana sahip yetişkin havuzunda 3 kaydırak yer alacak.