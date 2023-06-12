Nilüfer Caz Festivali’nde sahne alan Kerem Görsev Trio ve Elif Çağlar Muslu, müzik tutkununa unutulmaz bir gece yaşattı. İzleyenleri Amerika’dan Brezilya’ya caz müzik yolculuğuna çıkaran Kerem Görsev Trio ve Elif Çağlar, gecenin sonunda ayakta alkışlandı.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği ve ilgiyle takip edilen 8. Nilüfer Caz Festivali’nde sahne Kerem Görsev Trio ve Elif Çağlar’ın oldu. Balat Atatürk Ormanı’nın kalbinde yer alan sahnede Kerem Görsev piyanoda, Ferit Odman davulda, Volkan Hürsever kontrbasta ve eşsiz sesiyle Elif Çağlar Muslu vokalde harika bir performans sergiledi. Konseri izleyemeye gelen müzik severleri Amerika’dan Brezilya’ya caz ve blues müzik yolculuğuna çıkaran Kerem Görsev Trio ve Elif Çağlar Muslu, müziğiyle mest etti. Müziğin ritmine kapılan caz tutkunları, Kerem Görsev Trio ve Elif Çağlar Muslu’ya danslarıyla eşlik etti. Gecenin sonunda Kerem Görsev Trio ve Elif Çağlar Muslu, ayakta alkışlandı.

Nilüfer Caz Festivali’nde 12 Haziran’da GoGo Penguin Balat Atatürk Ormanı’nda, 13 Haziran’da Guillaume Perret Meteor Balat Kültürevi’nde, 14 Haziran’da Volkan Öktem ve Jehan Barbur Balat Atatürk Ormanı’nda, 15 Haziran’da Maya Perest ve Birkan Nasuhoğlu da Atlas Köyü’nde caz tutkunlarıyla buluşacak.